YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Arnavutköy'de trafiği durdurup sürücüyü bıçakla tehdit eden şüpheli yakalandı

Arnavutköy'de trafiği durdurup sürücüyü bıçakla tehdit eden şüpheli yakalandı

AA AA
25.03.2024 12:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de trafik akışını durdurup araç sürücüsünü bıçakla tehdit eden şüpheli ile aracına zarar verdikleri sürücüye tehditlerde bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22 Mart'ta Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bir kişinin, tartıştığı araç sürücüsünün önünü kesip elindeki bıçakla araçtan inmesini istediği şeklindeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Trafik akışını durduran şüpheli Y.A'nın (48), elindeki bıçakla başka bir araçta bulunan Ş.A'ya (19) tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Hicret Mahallesi'nde dün kalabalık bir grubun, aracına zarar verdikleri sürücüye tehdit ve hakaretlerde bulunmasına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin de çalışma yürütüldü.

Ekipler, kimliği belirlenen N.Y. (55) ve H.Y. (22) ile mağdur S.Y. (45) arasında park sırası nedeniyle tartışma çıkmasının ardından olayın gerçekleştiğini belirledi.

İki olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dörtyol’da gümrük kaçağı 20 telefon ele geçirildiDörtyol’da gümrük kaçağı 20 telefon ele geçirildi
Hatay'da kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandıHatay'da kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
Şırnak’ta ava giden gencin cesedi bulunduŞırnak’ta ava giden gencin cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gözaltı Tehdit Arnavutköy trafik istanbul emniyet müdürlüğü

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Mart Pazartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:52
Öğle
13:15
İkindi
16:43
Akşam
19:28
Yatsı
20:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Mart Pazartesi

Nurhan eczanesi
Kucukcekmece
Merve sevinç eczanesi
Eyup
İkbal eczanesi
Atasehir
Sema uysal eczanesi
Sisli
Gültekin eczanesi
Uskudar
Sağlik eczanesi
Sultanbeyli
Özkul eczanesi
Fatih
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.