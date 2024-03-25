Arnavutköy'de trafiği durdurup sürücüyü bıçakla tehdit eden şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22 Mart'ta Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bir kişinin, tartıştığı araç sürücüsünün önünü kesip elindeki bıçakla araçtan inmesini istediği şeklindeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Trafik akışını durduran şüpheli Y.A'nın (48), elindeki bıçakla başka bir araçta bulunan Ş.A'ya (19) tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Hicret Mahallesi'nde dün kalabalık bir grubun, aracına zarar verdikleri sürücüye tehdit ve hakaretlerde bulunmasına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin de çalışma yürütüldü.

Ekipler, kimliği belirlenen N.Y. (55) ve H.Y. (22) ile mağdur S.Y. (45) arasında park sırası nedeniyle tartışma çıkmasının ardından olayın gerçekleştiğini belirledi.

İki olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

