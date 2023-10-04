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Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kamyonun altında kalarak can verdi

04.10.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına hafriyat kamyonu çarptı.

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kamyonun altında kalarak can verdi

Çarpma sonucu kadınlardan biri ufak yara alırken, diğer kadın hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde trafik nedeniyle duran araçların arasından karşıya geçmeye çalışan Sevim Şenkal ve arkadaşı Hanife Memiş, trafiğin akmasıyla birlikte hareket eden 34 FCT 890 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Hanife Memiş hafriyat kamyonunun hareket etmesi sonucunda yaralanıp koşmaya başlarken, Sevim Şenkal ise kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Memiş hastaneye kaldırılırken arkadaşı Sevim Şenkal’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde duran trafiği fırsat bilen kadınların ellerindeki pazar arabasıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı görüldü. Kadınların o esnada hareket eden hafriyat kamyonunun altında kaldığı ve çevredeki vatandaşların kaza yerine doğru koştuğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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