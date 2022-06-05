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Arnavutköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

05.06.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'deki trafik kazasında otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nden Tayakadın Mesire Alanı'na giden Özcan A. yönetimindeki 34 LG 8354 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından geriye doğru hareket eden otomobil, şarampolden kayarak ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada araçtaki Fakirullah A, Kamile A. ve Abdulhakim A. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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