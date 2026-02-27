Arne Slot kura çekiminin ardından sıcağı sıcağına konuştu! "Olasılıklar göz önüne alındığında..."

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile oynayacakları eşleşmeyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların Juventus karşısında aldığı sonuçlara dikkat çeken Hollandalı teknik adam, İstanbul’daki atmosferi hatırlatarak bu kez çok daha iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

GALATASARAY EŞLEŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray eşleşmesi hakkında konuştu:

"Kura çekimindeki olasılıkları göz önüne aldığımızda, beklediğimiz sonucu aldık. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi lig aşamasında daha önce karşılaştık.

İstanbul'da, Eylül ayında İstanbul'da oynadığımız maçtan daha iyi bir performans sergilememiz gerekecek. Galatasaray, Juventus'a karşı aldığı olumlu sonuçlarla son 16'ya kaldı. Bu eşleşme zor geçecek.

Heyecanlıyız. Lig aşamasında, burada olmak için çok çalıştık. Son 16'dayız ve burada olmanın tadını çıkarmak istiyoruz.

Galatasaray maçları öncesinde de önemli müsabakalara çıkacağız. Umarım olabildiğince hazır oluruz."

YILDIZ İSİM NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

SORU: Liverpool'da sakatlığı süren Florian Wirtz, yarın oynanacak West Ham United maçını kaçıracak. Alman oyuncu ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacak biliyor musunuz?

Arne Slot: "Hayır. Genellikle bilirim ama paylaşmak istemem ama dürüst olmak gerekirse şu anda gerçekten bilmiyorum. Bu hem onun için hem de bizim için büyük bir hayal kırıklığı çünkü son zamanlarda gerçekten çok, çok, çok iyi oynadı." yanıtını verdi.

FRIMPONG'UN DURUMUNU DA AÇIKLADI...

Ayrıca Hollandalı teknik adam, sakatlığı sebebiyle Kırmızılar'ın son 5 maçını kaçıran Hollandalı kanat oyuncusu Jeremie Frimpong'un ise hafta antrenmanlara geri döndüğünü ve West Ham'a karşı forma giyebilecek durumda olduğunu söyledi.

EN AZ GALİBİYET YÜZDESİ CİMBOM'A KARŞI!

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi tarihinde en az beş kez karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı iki takımdan biri Galatasaray.

%20 | Galatasaray (1/5)

%20 | Chelsea (2/10)