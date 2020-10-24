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Arnold Schwarzenegger kalp ameliyatı geçirdi!

24.10.2020 15:57 | Son Güncelleme:
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Arnold Schwarzenegger kalp ameliyatı geçirdi!

Hollywood'un unutulmaz isimlerinde Arnold Schwarzenegger, önemli bir kalp ameliyatı geçirdiğini sosyal medyadan duyurdu. Schwarzenegger'in aort kapağı değiştirildi.

Terminatör filmiyle hafızalara kazınan ve bir dönem California Valisi olarak da görev yapan ünlü aktör Arnold Schwarzenegger, önemli bir sağlık sorununu geride bıraktı.

73 yaşındaki aktör, Cleveland’da bir kalp ameliyatı geçirdiğini duyurdu. 2018’de pulmoner kapak operasyonu için bıçak altına yatan Schwarzenegger’in ikinci kalp ameliyatı da başarılı geçti.

‘ŞİMDİDEN MÜKEMMEL HİSSEDİYORUM’

Sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğrafının da olduğu bir paylaşım yapan Schwarzenegger, “Cleveland Clinic’teki doktorlara teşekkür ediyorum.

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