Arouna Kone: Robinho’nun gitmesinden dolayı üzgünüm

Demir Grup Sivasspor, sezonun ikinci yarısını Antalya Belek’te yaptığı kampla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlıların deneyimli ismi Arouna Kone, kampta İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Ligin ilk devresine zor bir başlangıç yaptıklarını belirten Kone, “Kaybettiğimiz puanları teker teker kazandık. İlk yarıyı iyi yerde bitirdik. Önemli olan şu an ligin ikinci devresi. İkinci devreye iyi bir başlangıç yapıp, ilk devreden daha iyi performans sergileyerek hak ettiğimiz yeri hedefliyoruz” diye konuştu.

Gelecek sezon Avrupa kupalarını görebileceklerini vurgulayan 35 yaşındaki futbolcu, “Geçen seneden daha iyi yerden bitirebiliriz. Sadece iyi çalışıp, iyi konsantre olup maçlarımızı teker teker kazanmalıyız” şeklinde konuştu.

“Hakan hocamız bizden yardım istedi”

Hakan Kutlu’nun teknik direktörlük koltuğuna geçmesiyle neler değiştiğinin sorulması üzerine Fildişi Sahilli futbolcu, “Hakan hocamızla yeni bir hava yakaladık. Eksik olan da buydu. Takımdaki tecrübeli olan oyuncular olan bizlerle de konuştu. Bizden yardım istedi. Biz de doğal olarak Hakan hocamıza destek vermek istedik. Benim gibi oyuncular, genç oyuncularla konuşup onlara yeni bir motivasyon vermek istedik. Bu da etkili oldu. Maçlarımızı kazandık. Büyük maçlar kazandık. Umarım bu atmosferi aynı şekilde yakalayıp, devam edeceğiz” diye cevap verdi.