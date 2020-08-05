Arouna Kone, Sivasspor ile yeniden anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Kone ile yeniden prensipte anlaşmaya vardı.
Sözleşmesi sona eren Kone ile yeni sözleşme için prensipte anlaşan Yiğidolar, deneyimli isimle sadece ücret için görüşme yapacak. 36 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda da Sivasspor forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
(İHA)
Milli yıldızın transferi resmen açıklandı
Merih F.Bahçe'deyken olan diyalog
Trabzonspor'un değerinde artış
Muslera'dan Galatasaray'a transfer
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku
Falcao'dan Beyrut paylaşımı
Mert Hakan'a ödenen imza parası şok etti!
Beşiktaş ve F.Bahçe, yıldız golcü için karşı karşıya
Abdulkadir Parmak evlendi
İşte halı sahalarda uygulanacak kurallar!
Drogba başkan adayı oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum