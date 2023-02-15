Arpaçay Belediyesi Adıyaman'da depremzedelere 3 öğün sıcak yemek hazırlıyor

Deprem bölgesindeki en büyük eksiklerinden birinin yemek olması nedeniyle Arpaçay Belediyesi, Kaymakamlık ve AFAD ile iletişime geçerek gerekli izinleri aldıktan sonra harekete geçti.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın koordinesinde ilçe ve köy halkından gönüllü ekipler oluşturuldu. Esnaf ve köylülerden çadır, gıda, kıyafet gibi malzemeler toplayan ekip, Adıyaman'a yola çıktı.

ÇOCUKLARIN İSTEKLERİNE ÖZEL DE YEMEK ÇIKARTIYORLAR

Depremin 3. gününde Adıyaman'ın Tut ilçesine giden ekipler, günlük yaklaşık 500 depremzedeye yemek hazırlıyor. Gönüllü ekipler, çocukların özel isteklerine göre de yemekler yapıyor, ayrıca gıda ve kıyafet yardımında bulunuyor.

Ekipler, deprem bölgesinde 2 kamyon, 1 otobüs, 1 hizmet aracıyla yemek dışında enkazlarda ve diğer hizmetlerde de görev alıyor.

Arpaçay Belediye Başkanı Altay, bu üzücü haberi alır almaz hemen harekete geçerek deprem bölgeleri için bir şeyler yapmaya başladıklarını söyledi.

Duyarlı ilçe halkının hepsinin hiç düşünmeden yardıma geldiğini belirten Altay, "İlçede depremzedeler için yardım kampanyası başlattık. Birçok gıda ve kıyafet yardımı yapıldı, esnaflar köylüler çadır verdi. Bizler de bunları toplayıp gönüllü ekinimizle yola çıktık ve burada onlara 3 öğün sıcak yemek ikramında çay ikramında bulunuyoruz. Onlar burada üşürken biz sıcak yerlerimizde rahat edemezdik, geldik onlarla beraberiz. Onların hem acılarını paylaşıyoruz hem de destek oluyoruz." dedi.

