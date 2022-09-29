Arsa yatırımının temel sebebi yüksek getiri beklentisi

İSTANBUL (AA) - Emlakjet, arsa yatırımının temel sebebinin "yüksek getiri beklentisi" olduğunu duyurdu.

Emlakjet'ten yapılan açıklamada, ağustos ayı emlak verileri ve arsa yatırım trendlerinin incelendiği araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, platform üzerinde kullanıcıların yüzde 53'ü satılık konut ararken, kiralık aramaların oranı yüzde 47 ile önceki aya göre 3 puan arttı.

İlçelere göre kiralık ve satılık konut arama verilerine göre ağustosta Ankara Keçiören en çok aranan ilçe oldu. Onu sırasıyla Gaziantep Şahinbey ve Bursa takip etti.

Emlakjet'in ağustos ayına özel olarak gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında arsa yatırım trendleri değerlendirildi. Platform kullanıcılarına yöneltilen sorular doğrultusunda arsa aramasında yüzde 43 ile "konut inşası" seçeneği ilk sırada çıkarken, "yatırım" seçeneği yüzde 32 ile ikinci sırada yer aldı.

Kullanıcıların arsa yatırımı yapmak istemelerinin temel sebepleri arasında ise "yüksek getirili olması" seçeneği yüzde 55 ile en yüksek orana ulaştı. Ankete katılanlar arsa yatırımlarını yüzde 86 oranında kendileri için yaptıklarını belirtti.

- "Eylülde arsa aramaları zirve seviyesine ulaştı"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, arsa yatırımının Türkiye'de uzun vadede yüksek getirili güvenilir bir yatırım türü olarak öne çıktığını bildirdi.

Geçen yılın ikinci yarısı ve 2022 boyunca arsa yatırım trendinin artarak sürdüğünü kaydeden İdikat, şu açıklamalarda bulundu:

"Eylülde Emlakjet üzerinde arsa aramalarının zirve seviyeye ulaştığını görüyoruz. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, uçtan uca gayrimenkul servisi sağlayan bir platform olarak arsa arayanlara teknolojik bir çözüm sunan arsa robotumuz Arsa Sihirbazı'nı arsa arayanların hizmetine sunduk. Ayrıca ülkemizde markalı arsa yatırımlarının öncü ismi Nef Arsa ile çevrimiçi ve çevrimdışı mecraları kullanarak kapsamlı bir iş birliği yürüttük. Bu ay raporda uzman görüşü köşesinde de ağırladığımız Nef ile Emlakjet ortak çalışmasının gayrimenkul alanında örnek bir iş birliği olacağına ve başarılı iş sonuçları getireceğine inancım tam."

- "Arsa alan yatırımcıların yüzde 80'den fazlası tekrar arsa yatırımı yapmak istiyor"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da yaptırdıkları araştırmalara göre insanların yüzde 92'sinin arsanın en karlı gayrimenkul yatırımı olduğunu söylediğini bildirdi.

Arsa alan yatırımcıların yüzde 80'den fazlasının tekrar arsa yatırımı yapmak istediğini aktaran Timur, şu bilgileri verdi:

"Bir arsa yatırımı Nef Arsa ile yapıldığında, arsanın yeri, alanı belli oluyor, altyapısı planlanmış oluyor. Uzmanlarca hazırlanan bir ana yerleşim planı sayesinde arsa üzerindeki yaşamın nasıl olacağı en baştan belli oluyor. Üstelik de projelerin içindeki ortak alanlar ve fold üniteler sayesinde Nef Arsalar bir yandan değer kazanırken bir yandan da hem yaşanabilecek hem de gelir getirecek bir yatırım haline geliyor. Örneğin Nef Sakarya'dan arsa alan yatırımcılar öğrenci rezidansı hissesi alarak da ilerleyebiliyor. Böylelikle hem bir öğrenci rezidansına sahip oluyorlar hem de buradan bir kira getirisi elde edebiliyor."

Timur, bu bakış açısıyla güvenilir ve karlı yatırım yapmak isteyenlere çok iyi bir alternatif sunduklarını kaydederek, Nef City 82, Kazdağları, Ilgaz, Eskişehir, Sakarya, Çanakkale, Ayvacık, Lüleburgaz projelerinde arsaların büyük bölümünün satışını gerçekleştirdiklerini, bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi şehirleri ile Ankara gibi büyük kentlerde yeni arsa projelerini devreye almayı planladıklarını bildirdi.

- "Arsa alımı kısa süreli yatırıma dönüştü"

Emlakjet Prestige Üyesi Neşe Şahinşah ise arsanın artık kısa dönemli bir yatırım aracına da dönüştüğünü belirterek, "Hızla değişen konut ve inşaat malzemelerindeki fiyat artışı karşısında arsa insanların daha rahat yatırım yapabilecekleri bir araç haline geldi." şeklinde değerlendirme yaptı.

