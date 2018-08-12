Arsenal 0 - 2 Manchester City (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester City, deplasmanda Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.
Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında, son şampiyon Manchester City, Arsenal'a konuk oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım, 14. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede de etkili futbol sergileyen Manchester City, 64. dakikada Bernardo Silva'nın kaydettiği golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Manchester City'de İlkay Gündoğan, Arsenal'de Mesut Özil karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, sezona galibiyetle başlarken, Arsenal ise İspanyol teknik direktör Unai Emery yönetimindeki ilk resmi maçını kaybetti.
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