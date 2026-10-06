Kadıköy'de Ederson çılgınlığı! İzdiham tavan yaptı

Fenerbahçe'nin yeni sezon yeşil kaleci formasının lansmanına özel düzenlenen imza gününde Chobani Stadı önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2026/27 futbol sezonunda kalecilerin giyeceği dikkat çekici yeşil renkli yeni formasını resmi olarak satışa çıkardı. Yeni formanın tanıtımı ve satış lansmanı kapsamında dünyaca ünlü yıldız kaleci Ederson ile özel bir imza günü etkinliği düzenlendi. Kadıköy'de bulunan Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyona sarı-lacivertli taraftarlar adeta akın etti.

İZDİHAM YAŞANDI!

📹 Ederson Moraes, @fenerium Maraton Mağazamızda düzenlenen imza gününde taraftarlarımızla buluştu. 💛💙 https://t.co/VTPh566kkl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 6, 2026

Saat 14.00'te başlayacağı duyurulan organizasyon öncesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren stat çevresinde toplanmaya başlayan taraftarlar, yüzlerce metre uzunluğunda devasa bir kuyruk oluşturdu. Yeni sezon yeşil formasını satın alan futbolseverler, Sambacı file bekçisinden imza alabilmek ve onunla fotoğraf çektirebilmek adına uzun saatler bekledi. Kadıköy sokaklarına taşan yoğun katılım nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ! "KATILIM DURDURULDU"

Oluşan inanılmaz yoğunluk ve belirlenen alan kapasitesinin aşılması üzerine Fenerbahçe Kulübü yetkilileri hızlı bir bildiri yayınlamak durumunda kaldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, etkinliğin planlanan kapasiteye ulaştığı ve Ederson'un yaklaşan antrenman programı da göz önünde bulundurularak yeni katılım alımının durdurulduğu ifade edildi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı stat çevresinde, sıradaki taraftarlar sırayla içeri alınırken yeni gelenler bilgilendirildi.

Fenerbahçe'nin yeni kaleci formasına ve Ederson'a gösterilen bu devasa ilgi, sarı-lacivertli camianın yeni sezona ne kadar büyük bir tutku ve beklentiyle girdiğini bir kez daha kanıtladı. Yeşil forma lansmanı kulüp mağazaları için büyük bir ticari başarıya dönüşürken, Kadıköy hafızalardan silinmeyecek bir taraftar coşkusuna ev sahipliği yaptı.