SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Kadıköy'de Ederson çılgınlığı! İzdiham tavan yaptı

Fenerbahçe, 2026/27 sezonu için tasarlanan yeşil kaleci formasını taraftarların beğenisine sundu. Yeni formanın lansmanına özel dünyaca ünlü kaleci Ederson'un katılımıyla gerçekleşen imza etkinliği, Kadıköy'de büyük bir izdihama sahne oldu. Kapasitenin dolması üzerine sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi.

Kadıköy'de Ederson çılgınlığı! İzdiham tavan yaptı
Burak Kavuncu
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin yeni sezon yeşil kaleci formasının lansmanına özel düzenlenen imza gününde Chobani Stadı önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2026/27 futbol sezonunda kalecilerin giyeceği dikkat çekici yeşil renkli yeni formasını resmi olarak satışa çıkardı. Yeni formanın tanıtımı ve satış lansmanı kapsamında dünyaca ünlü yıldız kaleci Ederson ile özel bir imza günü etkinliği düzenlendi. Kadıköy'de bulunan Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyona sarı-lacivertli taraftarlar adeta akın etti.

İZDİHAM YAŞANDI!

Saat 14.00'te başlayacağı duyurulan organizasyon öncesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren stat çevresinde toplanmaya başlayan taraftarlar, yüzlerce metre uzunluğunda devasa bir kuyruk oluşturdu. Yeni sezon yeşil formasını satın alan futbolseverler, Sambacı file bekçisinden imza alabilmek ve onunla fotoğraf çektirebilmek adına uzun saatler bekledi. Kadıköy sokaklarına taşan yoğun katılım nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ! "KATILIM DURDURULDU"

Kadıköy de Ederson çılgınlığı! İzdiham tavan yaptı 1

Oluşan inanılmaz yoğunluk ve belirlenen alan kapasitesinin aşılması üzerine Fenerbahçe Kulübü yetkilileri hızlı bir bildiri yayınlamak durumunda kaldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, etkinliğin planlanan kapasiteye ulaştığı ve Ederson'un yaklaşan antrenman programı da göz önünde bulundurularak yeni katılım alımının durdurulduğu ifade edildi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı stat çevresinde, sıradaki taraftarlar sırayla içeri alınırken yeni gelenler bilgilendirildi.

Fenerbahçe'nin yeni kaleci formasına ve Ederson'a gösterilen bu devasa ilgi, sarı-lacivertli camianın yeni sezona ne kadar büyük bir tutku ve beklentiyle girdiğini bir kez daha kanıtladı. Yeşil forma lansmanı kulüp mağazaları için büyük bir ticari başarıya dönüşürken, Kadıköy hafızalardan silinmeyecek bir taraftar coşkusuna ev sahipliği yaptı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF’de ilk Başkan adayı belli oldu! Hacıosmanoğlu'na rakip çıktıTFF’de ilk Başkan adayı belli oldu! Hacıosmanoğlu'na rakip çıktı
TFF olağanüstü seçim gündemiyle toplanıyor!TFF olağanüstü seçim gündemiyle toplanıyor!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe forma Ederson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Fon krizinde yeni detay! Osman Arıkan Nacar 20 milyar TL'yle kaçtı

Fon krizinde yeni detay! Osman Arıkan Nacar 20 milyar TL'yle kaçtı

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.