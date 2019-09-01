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Arsenal 2 - 2 Tottenham

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.09.2019 20:50 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde, Arsenal sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Arsenal 2 - 2 Tottenham

Ligin 4. haftasının kapanış maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, 10. dakikada Christian Eriksen ve 40. dakikada Harry Kane'nin penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Arsenal, 45. dakikada Alexandre Lacazette ve 71. dakikada Pierre Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla eşitliği sağladı ve maç 2-2 berabere bitti.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Arsenal 5. olurken, Tottenham puanını 5 yaparak 9. sırada yer aldı. Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yedek başladığı karşılaşmada forma şansı bulamadı.

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arsenal Tottenham

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