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Arsenal'da Mustafi ameliyat edildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.07.2020 23:13 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da savunma oyuncusu Shkodran Mustafi, ameliyat edildi.

Arsenal'da Mustafi ameliyat edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 Ağustos'ta Manchester City'i 2-0 yendikleri İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında sakatlanan Arnavut asıllı Alman futbolcunun sağ dizinden ameliyat edildiği duyuruldu.

Operasyonun başarılı geçtiği ve 28 yaşındaki Mustafi'nin ekim ayında takımla beraber çalışmalara katılabileceği belirtildi.

Mustafi, bu sezon Londra ekibinde 27 maçta forma giyerken 1 gol atmıştı.

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