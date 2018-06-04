SPOR

Arsenal'da son hedef N'Zonzi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

Arsenal'in yeni teknik direktörü Unai Emery, transferde üçüncü hamlesine hazırlanıyor. Papasthapoulos ve Adli'den sonra sıradaki hedef Steven N'Zonzi...

Arsenal'da son hedef N'Zonzi

İspanyol çalıştırıcı, Borussia Dortmound'lu Sokratis Papasthapoulos ve Paris Saint-Germain'de oynayan genç futbolcu Yacine Adli ile temas kurduktan sonra üçüncü hamle olarak Sevilla'da forma giyen Steven N'Zonzi'nin transferini yapmak için kulüple temasa geçti.

Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin, N'Zonzi'nin takım için değerli bir oyuncu olduğunu ve Fransız futbolcuyu takımda oynatmak istediğini belirtirken, gelecek tekliflere de açık olduklarını vurguladı.


PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Alex Ferguson, taburcu edildiAlex Ferguson, taburcu edildi
Fabio Capello'dan Cristiano Ronaldo ve Manchester United iddiasıFabio Capello'dan Cristiano Ronaldo ve Manchester United iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Steven N'Zonzi arsenal

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

Semih Şentürk'ten Aziz Yıldırım'a sert sözler

Semih Şentürk'ten Aziz Yıldırım'a sert sözler

Alex de Souza'dan Ali Koç'a kutlama!

Alex de Souza'dan Ali Koç'a kutlama!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arsenal'da son hedef N'Zonzi

Arsenal'da son hedef N'Zonzi

Alex Ferguson, taburcu edildi

Alex Ferguson, taburcu edildi

Fabio Capello'dan Cristiano Ronaldo ve Manchester United iddiası

Fabio Capello'dan Cristiano Ronaldo ve Manchester United iddiası

Vidal, Manchester United yolunda

Vidal, Manchester United yolunda

Chelsea, yeni stat projesini askıya aldı!

Chelsea, yeni stat projesini askıya aldı!

Everton teknik direktörlük görevine Marco Silva'yı getirdi!

Everton teknik direktörlük görevine Marco Silva'yı getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.