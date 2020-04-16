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Arsenal'de yöneticiler maaşlarında indirim yaptı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.04.2020 07:55 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da yöneticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maaşlarında gönüllü olarak indirime gitti.

Arsenal'de yöneticiler maaşlarında indirim yaptı

Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele edildiği belirtilerek, "Yönetici ekibimiz, gelecek 12 ay boyunca maaşlarının üçte birinden daha fazla oranda kesintiye gidilmesine gönüllü olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kulübe finansal anlamda nasıl destek olabilecekleri konusunda futbolcularla da görüşmeler yapıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, çalışanların ücretsiz izne çıkarılmayacağı ve maaşlarının tam olarak ödeneceği ifade edildi. Arsenal, maçların oynanmamasına rağmen maç günleri çalışan geçici işçilerin de maaşlarını ödeyeceğini duyurmuştu.

(AA)

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