Arsenal'dan Galatasaray paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. ve son hafta maçında Galatasaray ile Arsenal karşı karşıya gelmişti. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede İngiliz ekibi Arsenal, temsilcimiz Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti.

RAMSEY'İN GOLÜNÜ PAYLAŞTILAR

???? Reply to this with...



???? The best goal you've seen in a stadium

???? The best goal you've seen on TV@aaronramsey's rocket must be up there ???? pic.twitter.com/qFoScfGb4R