Arsenal'dan Galatasaray paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. ve son hafta maçında Galatasaray ile Arsenal karşı karşıya gelmişti. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede İngiliz ekibi Arsenal, temsilcimiz Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti.

RAMSEY'İN GOLÜNÜ PAYLAŞTILAR

???? Reply to this with...



???? The best goal you've seen in a stadium

???? The best goal you've seen on TV@aaronramsey's rocket must be up there ???? pic.twitter.com/qFoScfGb4R — Arsenal (@Arsenal) March 22, 2020

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertlenmesinden sonra futbol kulüpleri sosyal medyaya ağırlık vermeye başladı. İngiliz kulübü Arsenal 2014 yılında Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta attığı bir golü paylaştı.

GALATASARAY 4-1 KAYBETMİŞTİ

Galatasaray'ın tek golünü 88. dakikada frikikten Wesley Sneijder atarken, Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 3. ve 90+2. dakikalarda Lukas Podolski, 11. ve 29. dakikalarda Aaron Ramsey kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray grubu 1 puanla 4. sırada, Arsenal ise 13 puanla 2. sırada bitirmişti.

