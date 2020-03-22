Arsenal'dan Galatasaray paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. ve son hafta maçında Galatasaray ile Arsenal karşı karşıya gelmişti. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede İngiliz ekibi Arsenal, temsilcimiz Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti.
RAMSEY'İN GOLÜNÜ PAYLAŞTILAR
???? Reply to this with...— Arsenal (@Arsenal) March 22, 2020
???? The best goal you've seen in a stadium
???? The best goal you've seen on TV@aaronramsey's rocket must be up there ???? pic.twitter.com/qFoScfGb4R
Koronavirüs nedeniyle liglerin ertlenmesinden sonra futbol kulüpleri sosyal medyaya ağırlık vermeye başladı. İngiliz kulübü Arsenal 2014 yılında Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta attığı bir golü paylaştı.
GALATASARAY 4-1 KAYBETMİŞTİ
Galatasaray'ın tek golünü 88. dakikada frikikten Wesley Sneijder atarken, Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 3. ve 90+2. dakikalarda Lukas Podolski, 11. ve 29. dakikalarda Aaron Ramsey kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray grubu 1 puanla 4. sırada, Arsenal ise 13 puanla 2. sırada bitirmişti.
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