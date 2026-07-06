Arsenal'dan geliyor! Dünya Kupası biter bitmez Süper Lig'e

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesindeki transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, siyah beyazlıların kanat hattı için önemli bir isimle anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ın transferinde önemli mesafe kat edildi.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

The Athletic'in aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Belçikalı futbolcunun bonservisi için Arsenal'e toplam 20 milyon euro ödemeye hazırlanıyor. Söz konusu bedelin 18 milyon eurosunun garanti ücret, 2 milyon eurosunun ise performansa bağlı bonuslardan oluşacağı ifade edildi.

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME PLANI

Haberde, siyah beyazlı yönetimin Trossard'a yıllık 7 milyon euro maaş önerdiği ve tarafların 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladığı iddia edildi. Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı kadrosunda bulunan deneyimli oyuncunun, turnuvanın tamamlanmasının ardından resmi imzayı atmasının beklendiği belirtildi.