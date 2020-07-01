SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Arsenal'de Bukayo Saka'nın sözleşmesi uzatıldı

Arsenal'de Bukayo Saka'nın sözleşmesi uzatıldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 18 yaşındaki oyuncusu Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzattı.

Arsenal'de Bukayo Saka'nın sözleşmesi uzatıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi. Saka, altyapısından yetiştiği Arsenal'de bu sezon tüm kulvarlarda 33 kez forma giyerken 3 kez ağları sarstı.

(AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Brighton 0-3 Manchester United (Maç Sonucu)Brighton 0-3 Manchester United (Maç Sonucu)
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Fenerbahçe'den sağ beke bir takviye daha

Fenerbahçe'den sağ beke bir takviye daha

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu

Güzel sporcunun son paylaşımı olay yarattı!

Güzel sporcunun son paylaşımı olay yarattı!

Transfer resmen açıklandı

Transfer resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Leno en az 1 ay yok

Leno en az 1 ay yok

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mesut Özil Türkiye'ye geliyor

Mesut Özil Türkiye'ye geliyor

'Şampiyon olursak soyunurum!'

'Şampiyon olursak soyunurum!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arsenal'de Bukayo Saka'nın sözleşmesi uzatıldı

Bukayo Saka'nın sözleşmesi uzatıldı

Brighton 0-3 Manchester United (Maç Sonucu)

Brighton 0-3 Manchester United (Maç Sonucu)

Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı

Liverpool'da sakatlık şoku! Sezonu kapattı...

İngiliz futbolcu sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı

İngiliz futbolcu bıçaklı saldırıya uğradı

Leicester City 0-1 Chelsea (Maç Sonucu)

Leicester City 0-1 Chelsea (Maç Sonucu)

Jürgen Klopp tarihe geçti, gözyaşlarını tutamadı

Klopp gözyaşlarına hakim olamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.