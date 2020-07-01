Arsenal'de Bukayo Saka'nın sözleşmesi uzatıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi. Saka, altyapısından yetiştiği Arsenal'de bu sezon tüm kulvarlarda 33 kez forma giyerken 3 kez ağları sarstı.
(AA)
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