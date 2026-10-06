TFF'de domino taşları devriliyor! Bir istifa daha açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa etti. Federasyonda son günlerde yaşanan istifa dalgasının sürdüğü bir günde, yönetim kurulundaki bazı isimlerin de önümüzdeki saatlerde istifalarını sunması bekleniyor.

MEVLÜT AKTAN KİMDİR?

Mevlüt Aktan, 18 Temmuz 2024'teki TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer almıştı. Daha önce Manisa FK Başkanlığı yapan Aktan, federasyondaki görevi nedeniyle kulüpteki görevinden ayrılmıştı.

İSTİFA DALGASI NASIL BAŞLADI?

Federasyondaki hareketlilik, yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm'ün bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından istifa etmesiyle başladı. Yönetim kurulu yedek listesinde yer alan Seymen Gençtürk, Adem Doğrul ve Kazım Şengöçgel de görevlerini bıraktı. Federasyona bağlı dört farklı kurulda görev yapan sekiz isim de istifa etmişti.

Süreç, MHK'ya yönelik operasyon ve bahis soruşturmasıyla aynı döneme denk geldi. Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu beş kişi tutuklanmış, Gündoğdu görevinden istifa etmişti.

MEVCUT YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

Bahis soruşturmaları sonrası istifa kararı alan Aktan, “Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Türkiye’deki futbol iklimi değişmelidir. Görevimden istifa ediyorum. Mevcut yönetimi de istifaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Aktan, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Mevlüt Aktan: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum.

Mevcut yönetimin bu görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığı kanaatindeyim. Federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır.

Genel Kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik. Kulüplerimizin beklediği, Türk futbolunun marka değerini artıracak, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarımız yönetim içinde karşılık bulmadı; gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi.

Kararların dar bir çevrede alındığı, farklı görüşlere alan açılmadığı ve 'ben bilirim, benim dediğim olur' anlayışının hakim olduğu bir yapı Türk futbolunu ileriye taşıyamaz. Türkiye Futbol Federasyonu, aile şirketi anlayışıyla yönetilemez."

"FUTBOL İKLİMİ DEĞİŞMELİ"

Aktan, Türk futbolundaki mevcut ortamın da değişmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Mevlüt Aktan: "Türkiye'deki futbol iklimi de değişmelidir. Gerilim üreten söylemler, bahis tartışmaları ve usulsüzlük iddiaları güveni zedelemekte, taraftar futboldan uzaklaşmaktadır. Usulsüzlüklerin önüne geçilmesi elbette gereklidir. Ancak adli süreçler sonuçlanmadan kişilerin basın açıklamaları yoluyla ifşa edilmesinin kulüplerimize ve Türk futboluna yıllarca emek vermiş futbol emekçilerine zarar verdiğini, devam eden adli süreçleri de olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Futbolun keyfi, eğlence ve birlikte yaşama kültürü olduğu unutulmamalıdır. Oyuncu yetiştirmeden kulüp yönetimine kadar kalite standartları oluşturulmalı, ilgili kamu kurumlarıyla ortak adımlar atılmalıdır."

"İKİ YILDIR YANLIŞ BULDUĞUM KARARLARA KARŞI ÇIKTIM"

TFF yönetimi içerisinde iki yıldır yanlış bulduğu kararlara karşı çıktığını belirten Aktan, görevden ayrılma kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Mevlüt Aktan: "İki yıldır yönetim içinde yanlış bulduğum kararlara karşı çıktım, denge ve denetim sorumluluğuyla Türk futboluna zarar verebilecek kararları önlemek için mücadele ettim. Görevde kalmamın nedeni bu mücadeleyi kurum içinde sürdürebileceğime olan inancımdı. Bu mücadeleyi kurum içinde sürdürme imkanı kalmadığı için görevimden ayrılıyorum."

"YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞIRIYORUM"

Aktan, mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatinde olduğunu belirterek yönetim kurulu üyelerine de istifa çağrısında bulundu:

Mevlüt Aktan: "Mevcut yönetim işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve güveninden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz.

Tüm Genel Kurul üyelerini, ilgili usuller çerçevesinde olağanüstü seçimli genel kurulun bir an önce toplanması için gerekli süreci başlatmaya; yönetimi de bu çağrının gereğini yerine getirmeye davet ediyorum.

Türk futboluna katkı sunma iradem devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyururum."

SIRADAKİ İSİMLER MERAK KONUSU

Daha önce yönetim kurulundan Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Lale Caner, Mustafa Temel Bozbağ ve Tahir Ediz Kıray'ın da istifa dilekçelerini hazırladığı öne sürülmüştü. Aktan'ın ardından bu isimlerin de görevlerini bırakıp bırakmayacağı merak ediliyor.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI VE SEÇİM İHTİMALİ

Salı günü Riva'da olağanüstü toplantı kararı alan TFF Yönetim Kurulu'nun gündeminde yeni MHK'nın oluşturulması ve federasyonun geleceği bulunuyor. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa ederek olağanüstü genel kurula gidebileceği yönündeki iddialar da gündemde, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut mevzuata göre seçime altı aydan uzun süre kala vekil atanmasının mümkün olmadığı, bu nedenle olağanüstü genel kurul ihtimalinin öne çıktığı belirtiliyor.