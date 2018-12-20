Arsenal'de Mesut Özil gözden çıkarıldı!

Arsenal'de Arsene Wenger'in yerine Unai Emery'nin teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yerini kaybeden Mesut Özil'in, takımdan ayrılmak istemediği kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Türk asıllı Alman milli oyuncu, geçen sezon Inter'den gelen teklifi reddettikten sonra bu sezon yine İtalyan ekibinden gelen teklife sıcak bakmıyor.

Bu sezon sadece 11 maçta süre alan ve 3 kez ağları sarsan Mesut Özil'in, az süre alsa da mutlu olduğu ve hiçbir endişesinin olmadığı belirtildi.

TOTTENHAM MAÇINDA KADROYA ALINMADI

Öte yandan Mesut Özil, Arsenal'in Lig Kupası çeyrek finalindeki Tottenham maçında da kadroya alınmadı.

Emery Mesut Özil'in "taktiksel" nedenlerle kadroya alınmadığını belirtirken, bu kararın ayrılığın habercisi olduğu yorumları da yapıldı.

Haftalık 350 bin euro kazanan Mesut Özil için, önümüzdeki transfer döneminde birçok gelişmenin yaşanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

"HERKES KABUL EDİYOR, MESUT HARİÇ"

İngiliz Independent gazetesi ise Emery'nin her futbolcudan koşup pres yapmasını istediğini ancak Mesut'un buna karşı çıktığını ve bu nedenle oynatılmadığını belirtti. Kulüp antrenmanını takip eden bir kaynak, gazeteye açıklamalarda bulunurken ''Her oyuncu, teknik direktörün isteklerini kabul ediyor. Mesut hariç...'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

