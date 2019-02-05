Arsenal'de Mesut Özil satılacak

Unai Emery'nin çalıştırdığı Arsenal, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alamazsa küçülmeye gidecek. Unai Emery ile yine beklentileri karşılamakta zorlanan Arsenal'de gözler şimdiden sezon sonuna çevrildi. Gelecek yıl planlamasına başlanırken, Arsenal'de sezon sonu için iki karar alındı.
Premier League'i ilk 4'te bitirememesi hainde Arsenal transfer bütçesini 45 milyon Euro'nun üzerine çıkarmayacak ve takımın en çok kazanan ismi olan Mesut Özil'i satacak. Emery ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in devre arasında da gönderilmesi gündemdeydi ancak yıldız oyuncu takımda kaldı. Mesut Özil, Premier League'deki son 6 maçta sadece 76 dakika süre alabildi. (SPORX)
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