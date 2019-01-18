Arsenal'den yeni Mesut Özil planı

Arsenal'in, yılda 16.8 milyon Euro kazanan ve bu nedenle başka hiçbir kulübe gidemeyen Mesut Özil için yeni bir çare bulduğu belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Mesut Özil'i başka takımlara bonservisiyle göndermeye çalışan Arsenal'in, yıldız 10 numaranın maaşı nedeniyle bu plandan vazgeçtiği belirtildi. Mesut'un Çin'den gelen tekliflere sıcak bakmadığı, en istekli kulüp olan Inter'in de bu kadar yüksek maaş vermeye yanaşmadığı vurgulandı.

Arsenal'in bunun üzerine plan değiştirdiği, 30 yaşındaki yıldızın 2021'e kadar sürecek olan kontratının yükünü taşımamak adına bu ücretin bir kısmını da karşılayarak kiralama modeli üzerinde duracağı bilgisi verildi.

Arsenal Menajeri Unai Emery, basın önünde Mesut Özil için hiçbir şey söylemese de son 10 maçın 6'sında hiç kadroya almadı, 1'inde alıp oyuna sürmedi, 2'sinde 20 ve 45 dakika oynattı, sadece 1 kez 90 dakika sahada tuttu.

UNAI EMERY: "ÖZİL'İN AYRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Arsenal Menajeri Unai Emery, Mesut Özil'in son durumu ile ilgili açıklama yaptı.