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Arsenal'den Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.05.2018 22:40 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un genç yeteneği Yusuf Yazıcı'ya teklifler gelmeye devam ediyor. İngiliz devi Arsenal'in çiçeği burnunda teknik direktörü Emery'in, Yusuf'u beğendiği ve vereceği bonservis ücretini belirlediği belirtildi.

Arsenal'den Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro!

Yeni göreve gelen Emery'nin de daha önce Wenger'in izleyip çok beğendiği Yusuf Yazıcı'yı takibe aldığı belirtildi.

Son milli maçta Cenk Tosun'a bir asist yapan Yusuf'un Arsenal'in oyun sistemine de uygun bir isim olduğu belirtilen haberde, İngiliz devinin bu oyuncu için 20 milyon euroluk (104 milyon TL) bir bütçe ayırdığı da vurgulandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise satmayacaklarını açıklamıştı.

Trabzonspor'u genç yeteneği Yusuf Yazıcı bu sezon bordo-mavililerle çıktığı 35 karşılaşmada 10 gol atıp 5'de asist yaptı.

(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yusuf Yazıcı arsenal

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