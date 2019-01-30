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Arsenal, Denis Suarez'i Barcelona'dan kiraladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.01.2019 21:03 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, orta saha oyuncusu Denis Suarez'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Arsenal, Denis Suarez'i Barcelona'dan kiraladı

İspanyol temsilcisi Barcelona'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Londra ekibine kiralandığı kaydedildi.

Barcelona'da bu sezon 8 maça çıkan Suarez, iki kez rakip fileleri havalandırdı.

Suarez, şu an Arsenal'in teknik direktörlüğünü yapan Unai Emery'nin, 2014-2015 sezonunda çalıştırdığı Sevilla'da kiralık olarak forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal denis suarez barcelona

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