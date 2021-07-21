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Arsenal, Florida Kupası'ndan çekildi

21.07.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsenal, takım kafilesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sezon öncesi katılacağı hazırlık turnuvası Florida Kupası'ndan çekildi.

Arsenal, Florida Kupası'ndan çekildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, takım kafilesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sezon öncesi katılacağı hazırlık turnuvası Florida Kupası'ndan çekildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'de düzenlenecek turnuva öncesi takım kafilesinde az sayıda kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle turnuvaya katılmama kararı alındığı belirtildi. Karantinaya alınan kafile üyeleri arasında oyuncuların yer alıp almadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Florida Kupası'nın organizatörleri ise Arsenal'in maçına bilet alan taraftarlara ücret iadesi yapılacağını duyurdu. 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak turnuvada Inter, Everton ve Millonarios takımları yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Arsenal FC
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