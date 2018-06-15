SPOR

Arsenal Granit Xhaka'nın sözleşmesini uzattı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.06.2018 21:17 | Son Güncelleme

Arsenal forması giyen İsviçreli yıldız Granit Xhaka, takımıyla olan sözleşmesini uzattı. Xhaka'nın sözleşme süresiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Arsenal Granit Xhaka'nın sözleşmesini uzattı!

Arsenal, orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın sözleşmesini uzattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Kosova asıllı İsviçreli futbolcu Granit Xhaka'nın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını açıkladı. Londra ekibinden yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığı kaydedilirken, sözleşmenin süresine dair kesin bir ifade kullanılmadı.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Xhaka'nın kadroda kalması ile ilgili olarak, "Granit kontratını uzattığı için çok mutluyum. Bizim kadromuz için önemli bir oyuncu ve hala genç, kendini geliştirebilir. Umarım Dünya Kupası'nda İsviçre ile başarılı olur ve hazır bir şekilde yeni sezon için buraya döner" açıklamasını yaptı.

Xhaka geçen sezon Arsenal formasıyla 48 maça çıkarken, 3 gol ve 8 asist üretti.

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Bielsa, Leeds ile sözleşme imzaladıBielsa, Leeds ile sözleşme imzaladı
En değerli futbol kulübü Manchester UnitedEn değerli futbol kulübü Manchester United
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arsenal Granit Xhaka

En Çok Okunan Haberler

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!

Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!

Cüneyt Çakır ikinci kez Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem oldu!

Cüneyt Çakır ikinci kez Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem oldu!

Celta Vigo Okay Yokuşlu'yu resmen açıkladı

Celta Vigo Okay Yokuşlu'yu resmen açıkladı

Mısır 0 - 1 Uruguay (Maç özeti)

Mısır 0 - 1 Uruguay (Maç özeti)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arsenal Granit Xhaka'nın sözleşmesini uzattı!

Arsenal Granit Xhaka'nın sözleşmesini uzattı!

Bielsa, Leeds ile sözleşme imzaladı

Bielsa, Leeds ile sözleşme imzaladı

En değerli futbol kulübü Manchester United

En değerli futbol kulübü Manchester United

Çağlar Söyüncü, 40 milyon Euro bedelle Arsenal yolunda

Çağlar Söyüncü, 40 milyon Euro bedelle Arsenal yolunda

Usain Bolt'tan Jose Mourinho'ya eleştiri

Usain Bolt'tan Jose Mourinho'ya eleştiri

Arsenal Bernd Leno'yu transfer etmek istiyor!

Arsenal Bernd Leno'yu transfer etmek istiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.