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  4. Arsenal'ın başarılı oyuncusu Mesut Özil'in çocuğu dünyaya geldi

Arsenal'ın başarılı oyuncusu Mesut Özil'in çocuğu dünyaya geldi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 30.03.2020 22:36 | Son Güncelleme

Arsenal'da forma giyen başarılı oyuncu Mesut Özil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çocuğunun dünyaya geldiğini açıkladı.

Arsenal'ın başarılı oyuncusu Mesut Özil'in çocuğu dünyaya geldi

Arsenal'ın başarılı orta saha oyuncusu Mesut Özil'in çocuğu dünyaya geldi. Başarılı oyuncu güzel bu haberi Instagram adresinden paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN
Amine & Mesut Özil"

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