Arsenal'ın başarılı oyuncusu Mesut Özil'in çocuğu dünyaya geldi

Arsenal'ın başarılı orta saha oyuncusu Mesut Özil'in çocuğu dünyaya geldi. Başarılı oyuncu güzel bu haberi Instagram adresinden paylaştı.

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"Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN

Amine & Mesut Özil"



