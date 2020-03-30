Arsenal'ın başarılı oyuncusu Mesut Özil'in çocuğu dünyaya geldi

Arsenal'ın başarılı orta saha oyuncusu Mesut Özil'in çocuğu dünyaya geldi. Başarılı oyuncu güzel bu haberi Instagram adresinden paylaştı.
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"Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN
Amine & Mesut Özil"
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