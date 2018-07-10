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Arsenal, Lucas Torreira renklerine bağladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.07.2018 20:49 | Son Güncelleme

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Uruguaylı milli futbolcu Lucas Torreira'yı İtalya'nın Sampdoria takımından transfer etti.

Arsenal, Lucas Torreira renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Torreira'nın bonservisi konusunda Sampdoria ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal, Uruguaylı Lucas Torreira için İtalya temsilcisine 30 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

2018 FIFA Dünya Kupası'na çeyrek finalde Fransa'ya yenilerek veda eden Uruguay'da Torreira, turnuvadaki 5 maçta da forma giymişti.

Sezon başında Arsene Wenger ile yollarını ayırarak yerine İspanyol teknik direktör Unai Emery'yi getiren Arsenal, Bayer Leverkusen'den kaleci Bernd Leno, İsviçreli Stephan Lichtsteiner ve Borussia Dortmund'dan Sokratis Papastathopoulos'un ardından bu sezonki dördüncü transferini gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira arsenal sampdoria

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