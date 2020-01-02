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  4. Arsenal-Manchester United: 2-0 (Maç Sonucu)

Arsenal-Manchester United: 2-0 (Maç Sonucu)

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.01.2020 03:06 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Arsenal sahasında Manchester United'ı 2-0'lık skorla geçti.

Arsenal-Manchester United: 2-0 (Maç Sonucu)

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Arsenal, sahasında Manchester United'ı konuk etti.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-0 mağlup etti ve 4 haftalık kazanamama serisini kırmayı başardı.

Pepe'nin 8. dakikada bulduğu golle öne geçen Arsenal, ilk yarının sonlarına gelinirken 42'de Sokratis Papastathopoulos'un kornerden seken topu tamamlamasıyla farkı ikiye yükseltti.

Bu sonucun ardından Arsenal, yeni menajeri Mikel Arteta yönetiminde üçüncü maçında ilk galibiyetini almış oldu ve puanını da 27'ye yükseltti. Manchester United ise 31 puanda kalarak ilk 4 hedeflerinde ağır bir darbe almış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Manchester United

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