Arsenal, Mesut Özil'i gözden çıkardı

2013'ten bu yana forma giydiği Arsenal'da, Unai Emery'nin göreve gelmesiyle birlikte eskisi kadar forma şansı bulamayan Mesut Özil için İngiliz basınından yeni bir iddia geldi.

Mirror'ın haberine göre Arsenal, önümüzdeki yaz Mesut Özil ve Henrikh Mkhitaryan ile yollarını ayırmak istiyor. Kadrosunu yeni isimlerle revize etmeyi düşünen Londra devi, bu iki oyuncuyu gözden çıkardı.

Kadrosunu yenilemeyi planlayan Unai Emery'nin gelecek yaz sol bek, sol kanat, stoper ve forvet arkası bölgesine takviye yapmak istediği konuşuluyor. Arsenal'in bu iki yıldızı kadroda düşünmeme gerekçelerinden biri de yüksek yıllık ücretleri olarak gösteriliyor.

Mesut Özil ile Henrikh Mkhitaryan'ın Londra ekibindeki mevcut sözleşmeleri 2021'nin Haziran ayında sona eriyor.

