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ARSENAL MİLAN MAÇI CANLI İZLE! Dubai Süper Kupa karşılaşması: Arsenal Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13.12.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsenal Milan maçı için heyecan dorukta. İngiliz ekibi ve İtalya temsilcisi Dubai'deki Al-Maktoum Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Sporseverler internette Arsenal Milan maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Arsenal Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL MİLAN MAÇI CANLI İZLE! Dubai Süper Kupa karşılaşması: Arsenal Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal Milan maçının saat kaçta, hangi kanalda ekrana geleceği merak konusu oldu. Heyecanla beklenen maça saatler kaldı. Birçok kişi arama motorlarında Arsenal Milan maçı canlı izle, konu başlığını araştırıyor. Peki, Arsenal Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ARSENAL MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal Milan maçı bugün (13 Aralık 2022 Salı) saat 17.00'da başlayacak

Maç, Al-Maktoum Stadyumu'nda oynanacak.

ARSENAL MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal Milan maçı, Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanmayacak.

ARSENAL MİLAN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Arsenal'in muhtemel 11'i: Hein; Cedric, Holding, Gabriel, Tierney; Elneny, Lokonga; Vieira, Odegaard, Nelson; Nketiah

AC Milan'ın muhtemel 11'i: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Florenzi; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Rebic; Origi

ARSENAL MİLAN MAÇI CANLI TAKİP


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