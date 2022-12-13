ARSENAL MİLAN MAÇI CANLI İZLE! Dubai Süper Kupa karşılaşması: Arsenal Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal Milan maçının saat kaçta, hangi kanalda ekrana geleceği merak konusu oldu. Heyecanla beklenen maça saatler kaldı. Birçok kişi arama motorlarında Arsenal Milan maçı canlı izle, konu başlığını araştırıyor. Peki, Arsenal Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Arsenal Milan maçı bugün (13 Aralık 2022 Salı) saat 17.00'da başlayacak
Maç, Al-Maktoum Stadyumu'nda oynanacak.
Arsenal Milan maçı, Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanmayacak.
Arsenal'in muhtemel 11'i: Hein; Cedric, Holding, Gabriel, Tierney; Elneny, Lokonga; Vieira, Odegaard, Nelson; Nketiah
AC Milan'ın muhtemel 11'i: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Florenzi; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Rebic; Origi