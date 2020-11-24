Arsenal milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın peşinde

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal, Fransız takımlarından Lille ile bu sezon fırtına gibi esen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı transfer listesine aldı.

Football London'da yer alan habere göre; teknik direktör Mikel Arteta'nın, hücumda forvet oyuncularına yardımcı olacak etkili bir oyuncu aradağı ve bu ismin de Yusuf Yazıcı olduğu belirtildi.

Haberde İngiliz ekibinin, Pierre-Emerick Aubameyang ve Lacazette gibi etkili silahları olmasına rağmen istedikleri topları alamadığı ve bu nedenle Arteta'nın ocak ayı transfer döneminde ikinci bölgeden üçüncü bölgeye top taşıyacak, forvet oyuncuları rahatlatacak bir oyuncu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

Arteta'nın bu sezon Lille'de fırtına gibi esen ve son lig maçı Loirent'e karşı 2 gol ve 1 asist ile oynayan Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda düşündüğü belirtildi.

14,5 POUNDLUK TEKLİF

Öte yandan Arsenal'in Yusuf Yazıcı için Lille'e transfer olmadan önce Trabzonspor'a zamanında 14,5 milyon pound teklifi yaptığı iddia edildi. Ayrıca, kırmızı-beyazlı ekibin milli futbolcuyu uzun zamandır takip ettiği ifade edildi.