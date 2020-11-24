Arsenal milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın peşinde

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal, Fransız takımlarından Lille ile bu sezon fırtına gibi esen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı transfer listesine aldı.
Football London'da yer alan habere göre; teknik direktör Mikel Arteta'nın, hücumda forvet oyuncularına yardımcı olacak etkili bir oyuncu aradağı ve bu ismin de Yusuf Yazıcı olduğu belirtildi.
Haberde İngiliz ekibinin, Pierre-Emerick Aubameyang ve Lacazette gibi etkili silahları olmasına rağmen istedikleri topları alamadığı ve bu nedenle Arteta'nın ocak ayı transfer döneminde ikinci bölgeden üçüncü bölgeye top taşıyacak, forvet oyuncuları rahatlatacak bir oyuncu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.
Arteta'nın bu sezon Lille'de fırtına gibi esen ve son lig maçı Loirent'e karşı 2 gol ve 1 asist ile oynayan Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda düşündüğü belirtildi.
Öte yandan Arsenal'in Yusuf Yazıcı için Lille'e transfer olmadan önce Trabzonspor'a zamanında 14,5 milyon pound teklifi yaptığı iddia edildi. Ayrıca, kırmızı-beyazlı ekibin milli futbolcuyu uzun zamandır takip ettiği ifade edildi.
Elbette bu Arsenal'in diğer mevkilere göre daha fazla transfer yapması gereken bir pozisyon. Ancak Yazıcı aynı zamanda ikinci bir forvet olarak ön tarafta çok rahat oynayabiliyor. Bunu son zamanlarındaki performansından da görebiliyoruz.
Bilindiği üzere Yazıcı, Trabzonspor'da ve Lille'e ilk transfer olduğunda sol açık oynuyordu ki burada istediği performansı ortaya koyamıyordu. Galtier milli futbolcuyu şu anda ikinci forvet ve forvet arkasında serbest pozisyonda oynatıyor. Bu da Yusuf'un sahada istediklerini yapabilmesi ve kalitesini ortaya çıkarmasında çok etkili oluyor.
Ek olarak KAP'ta yer alan bilgilere göre; Yusuf Yazıcı'nın Lille'den başka bir kulübe transfer olması veya kiralanması durumunda ise net transfer gelirinin %20'si Trabzonspor'a ödenecek.
Bu sezon 13 maçta sahaya çıkan milli futbolcu; 9 gol ve 2 asist kaydetti.
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