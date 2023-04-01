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Arsenal, şampiyonluk yolunda hata yapmadı!

01.04.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Arsenal, Leeds United'ı konuk etti. Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arsenal'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arsenal, şampiyonluk yolunda hata yapmadı!

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında Leeds United'ı 4-1 mağlup etti.
Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 35 ve 55. dakikalarda Gabriel Jesus, 47. dakikada Ben White ve 84. dakikada Granit Xhaka atarken, konuk ekibin tek golü 76. dakikada Rasmus Kristensen'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 72'ye çıkaran ve maç fazlası bulunan Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı yeniden 8'e yükseltti.

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Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Arsenal, gelecek hafta deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

Premier Lig'de diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace-Leicester City : 2-1

Brighton Hove Albion-Brentford: 3-3

Nottingham Forest-Wolverhampton: 1-1

Bournemouth-Fulham: 2-1

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