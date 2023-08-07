Arsenal, sezona kupayla başladı

Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City ile Arsenal, Community Shield Finali’nde Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Manchester City 77. dakikada Cole Palmer’in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 90+11. dakikasında Arsenal Leandro Trossard’ın fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca takımlar, seri penaltı atışlarına geçti. Arsenal, penaltılarda Manchester City’yi 4-1 mağlup ederek bu kupayı 17. kez müzesine götürdü.

Arsenal, en son 2020-2021 sezonunda Liverpool’u 5-4 ile yenip Community Shield’ı kazanmıştı. Manchester City ise geçen sezonun başında bu kupanın finalinde Liverpool’a 3-1 kaybetti.



