Arsenal son dakika golüyle 3 puanı kaptı

İngiltere Premier Lig'in 20. hafta erteleme maçında Arsenal, sahasında Wolverhampton'u konuk etti.
Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal geriden gelerek son dakika golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Mücadelenin 10. dakikasında Wolverhampton Hwang Hee-Chan'ın 10. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skora dengeyi getirmeye çalışan Arsenal, 82. dakikada Pepe'nin golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada 90+5. dakikaya gelindiğinde Lacazette sahneye çıktı ve Arsenal'e galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Arsenal puanını 45'e yükseltirken Wolverhampton ise 40 puanda kaldı.
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