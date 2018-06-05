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Arsenal Stephan Lichtsteiner ile sözleşme imzaladı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.06.2018 16:53 | Son Güncelleme

Juventus ile kontratı sona eren 34 yaşındaki İsviçreli sağ bek Stephan Lichtsteiner, Arsenal'e transfer oldu.

Arsenal Stephan Lichtsteiner ile sözleşme imzaladı!

Arsenal, Juventus ile kontratı sona eren İsviçreli Stephan Lichtsteiner'ı transfer ettiğini açıkladı.

Juventus ile olan kontratı biten ve bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 34 yaşındaki İsviçreli oyuncu için Arsenal'in yeni menajeri Unai Emery, "Stephan, takımımıza büyük bir tecrübe ve liderlik katıyor. Çok büyük bir kalitesi var. Stephan, bu takımı hem saha içinde hem de saha dışında yükseltecek bir oyuncu." yorumunu yaptı.

Stephan Lichtsteiner'in Arsenal'de 12 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

Kariyerine 2001'de Grasshopper'da başlayan Lichtsteiner, 2005'te Lille'e transfer oldu. 2008'de Lazio'ya geçen İsviçreli yıldız, 2011'de ise Juventus'a geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal Stephan Lichtsteiner

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