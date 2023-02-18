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  4. Arsenal teknik direktörü Arteta isyan etmişti! İngiliz hakem o hata sonrası emekli oldu

Arsenal teknik direktörü Arteta isyan etmişti! İngiliz hakem o hata sonrası emekli oldu

18.02.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de oynanan ve 1-1 sona eren Arsenal-Brentford maçında yaptığı hatayla gündeme gelen İngiliz hakem Lee Mason, emekli oldu. İşte detaylar...

Arsenal teknik direktörü Arteta isyan etmişti! İngiliz hakem o hata sonrası emekli oldu

İngiltere Profesyonel Hakemler Birliğinden (PGMOL) yapılan açıklamada, "Lee'ye profesyonel oyuna verdiği özverili hizmet için teşekkür ediyor ve gelecekte kendisine başarılar diliyoruz." denildi. Açıklamada, 51 yaşındaki Mason'ın artık Premier Lig'de görev almayacağı kaydedildi.

KURALLARA UYMAMAKLA SUÇLANMIŞTI

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Mason, video yardımcı hakem olarak görev yaptığı Arsenal-Brentford maçında, 74. dakikada Ivan Toney'in konuk takıma 1-1 beraberliği getiren golünde ofsayt olup olmadığını kontrol etmek için kurallara uymamakla suçlanmıştı.

"İŞİNİZİ BİLMİYORSUNUZ"

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Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, karara tepki göstererek, "Bu, insan hatası değil, işinizi bilmemek. Arsenal'a geri getirilemeyecek iki puana mal oldu." demişti. Brentford beraberliğinin ardından Manchester City'ye de 3-1 yenilen Arsenal, liderliği Pep Guardiola'nın takımına kaptırmıştı.

15 yıldır Premier Lig hakemi olarak görev yapan Mason, 287 maç yönetti.

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