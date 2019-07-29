Arsenal ve Napoli Nicolas Pepe için devreye girdi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nicolas Pepe için Napoli'nin ardından İngiliz Arsenal ekibi de devreye girdi.
İtalya basınında yer alan habere göre Napoli ve Arsenal, Fildişili kanat oyuncusu için 80 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 41 maçta görev alan Pepe, 23 gol atıp, 12 de asist yaptı.
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery de dün Lyon ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilendiklerini doğruladı. Emery, "Pepe çok iyi bir oyuncu. Kadromuzu geliştirebilecek oyunculara ihtiyacımız var" dedi.
Beşiktaş'a Nijeryalı sol bek
Yusuf Yazıcı, transfer ve şampiyonluk sözleri
''Gol atmam güzeldi''
F.Bahçe'den Süper Lig ekibine gitti
Yılın futbolcusu Reus
G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde büyük şok
Galatasaray rahat kazandı
Yeni transfer ilk idmanında
Alper Potuk’dan flaş karar
Bursaspor'un kadrosunu altyapısı oluşturdu
Ozan Kabak'tan iyi haber
Trabzonspor'un kampı sona eriyor
Judo Milli Takımı madalyaya doymuyor
Merih'in menajeri açıkladı
'Genç geldim, dede oldum'
Adana Demir, Zira'yı devirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum