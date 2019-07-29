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Arsenal ve Napoli Nicolas Pepe için devreye girdi

FRANSA HABERLERİ  | 29.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Lille forması giyen Nicolas Pepe'nin talipleri artıyor. İtalyan ekibi Napoli'nin ardından Arsenal de Pepe için devreye girdi ve 80 milyon euroluk teklif yaptı.

Arsenal ve Napoli Nicolas Pepe için devreye girdi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nicolas Pepe için Napoli'nin ardından İngiliz Arsenal ekibi de devreye girdi.

İtalya basınında yer alan habere göre Napoli ve Arsenal, Fildişili kanat oyuncusu için 80 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 41 maçta görev alan Pepe, 23 gol atıp, 12 de asist yaptı.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery de dün Lyon ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilendiklerini doğruladı. Emery, "Pepe çok iyi bir oyuncu. Kadromuzu geliştirebilecek oyunculara ihtiyacımız var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nicolas Pepe arsenal napoli

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