Arsenal William Saliba'yı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Saint-Etienne, Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Saliba'nın transferi konusunda anlaştı.
Anlaşma gereği 2019-20 sezonunu kiralık olarak Saint-Etienne'de geçirecek 18 yaşındaki savunma oyuncusunun, sözleşme süresi ve bonservis bedeline dair bilgi verilmedi.
İngiliz basını, transferin 30 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini ileri sürdü.
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