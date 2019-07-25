Arsenal William Saliba'yı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Saint-Etienne, Fransa 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Saliba'nın transferi konusunda anlaştı.

Anlaşma gereği 2019-20 sezonunu kiralık olarak Saint-Etienne'de geçirecek 18 yaşındaki savunma oyuncusunun, sözleşme süresi ve bonservis bedeline dair bilgi verilmedi.

İngiliz basını, transferin 30 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini ileri sürdü.

