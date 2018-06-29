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Arsenal Wilshere'ı serbest bıraktığını açıkladı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, ismi Fenerbahçe ile anılan Jack Wilshere'ın serbest bırakıldığını açıkladı. Arsenal, Wilshere ile birlikte 12 oyuncuyu serbest bıraktığını açıkladı.

Arsenal Wilshere'ı serbest bıraktığını açıkladı!

Sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmak için görüşmelerini yoğunlaştırdığı İngiliz futbolcu Jack Wilshere serbest kaldı.

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İstanbul'a getirdiği ve futbolcunun tesisleri gezerek ev baktığı iddia edilmişti.

Santi Cazorla ve Per Mertesacker'in yanı sıra Marc Bola, Alex Crean, Vlad Dragomir, Aaron Eyoma, Yassin Fortune, Ryan Huddart, Chiori Johnson, Hugo Keto ve Tafari Moore takıma veda eden isimler oldu.

İngiliz futbolcu, Arsenal formasıyla geçen sezon 38 karşılaşmada 2 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Jack Wilshere arsenal

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