Arsenalli Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı

Sead Kolasinac ile Mesut Özil'i geçen yıl bıçaklı saldırganlar soymaya çalışırken; Boşnak asıllı oyuncunun saldırganlara karşı koyması dikkat çekmişti.

O olaydan sonra ise Arsenal'in yıldızı Konasinac'ın eşi şok tabancası aldı. İngiltere'de şok tabancasının yasak olduğunu bilmeyen Bella Kolasinac, Londra Biggin Hill Havaalanı'nda bir süre gözaltına alındı.

İngiltere'de şok tabanca taşımanın cezasının altı aya kadar hapisle cezalandırılabileceğinden habersiz Bella Kolasinac, tabancayı kendini korumak için taşıdığını ve ülke dışına çıkarma iznine sahip olduğunu söyledi.

Kolasinac'ın sözcüsü olayla ilgili bir yanlış anlama olduğunu ifade etti ve "Şok tabancası halen paket halinde ve şarjı yok. Bella, tabancayı ülke dışına çıkarabilme konusunda attığı mailleri ispat etti. Tabancanın yasal olmadığına yönelik yanıt geldiğinde de uçaktaydı ve telefonu kapalıydı. Havayolu şirketi de İngiltere'ye girmeden önce gümrük yetkilileri taraffından da şok tabancası olduğu yönünde bilgilendirilmişti" dedi.

Sead ve Mesut'a geçen yıl yapılan saldırıdan sonra Kolasinac'ın eşinin bu tabancayı almaya karar verdiği belirtilerken, Bella Kolisinac'ın polise "Almanya'da taşıma izni olanlar şok tabancası bulundurabiliyor. O da yanlış bir şey yapmadığını düşündüğü için bunu söylemedim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

