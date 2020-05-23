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Arsenalli Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.05.2020 17:15 | Son Güncelleme

Geçen sene Mesut Özil'le birlikte bir Türk restoranı çıkışında saldırıya uğrayan ve Türk asıllı yıldızın hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye şok tabancasıyla girerken gözaltına alındı. İngiltere'de tabancanın yasak olduğunu bilmeyen Bella Kolasinac, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Arsenalli Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı

Sead Kolasinac ile Mesut Özil'i geçen yıl bıçaklı saldırganlar soymaya çalışırken; Boşnak asıllı oyuncunun saldırganlara karşı koyması dikkat çekmişti.

O olaydan sonra ise Arsenal'in yıldızı Konasinac'ın eşi şok tabancası aldı. İngiltere'de şok tabancasının yasak olduğunu bilmeyen Bella Kolasinac, Londra Biggin Hill Havaalanı'nda bir süre gözaltına alındı.

İngiltere'de şok tabanca taşımanın cezasının altı aya kadar hapisle cezalandırılabileceğinden habersiz Bella Kolasinac, tabancayı kendini korumak için taşıdığını ve ülke dışına çıkarma iznine sahip olduğunu söyledi.

Kolasinac'ın sözcüsü olayla ilgili bir yanlış anlama olduğunu ifade etti ve "Şok tabancası halen paket halinde ve şarjı yok. Bella, tabancayı ülke dışına çıkarabilme konusunda attığı mailleri ispat etti. Tabancanın yasal olmadığına yönelik yanıt geldiğinde de uçaktaydı ve telefonu kapalıydı. Havayolu şirketi de İngiltere'ye girmeden önce gümrük yetkilileri taraffından da şok tabancası olduğu yönünde bilgilendirilmişti" dedi.

Sead ve Mesut'a geçen yıl yapılan saldırıdan sonra Kolasinac'ın eşinin bu tabancayı almaya karar verdiği belirtilerken, Bella Kolisinac'ın polise "Almanya'da taşıma izni olanlar şok tabancası bulundurabiliyor. O da yanlış bir şey yapmadığını düşündüğü için bunu söylemedim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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