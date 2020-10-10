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  4. Arsene Wenger'den Mesut Özil'e büyük övgü: Maç kazandırır

Arsene Wenger'den Mesut Özil'e büyük övgü: Maç kazandırır

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.10.2020 22:09 | Son Güncelleme

Arsenal'in efsane ismi Arsene Wenger, kulüpte çok tartışılan Mesut Özil ile ilgili konuştu.

Arsene Wenger'den Mesut Özil'e büyük övgü: Maç kazandırır

Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger, sözleşmesinin feshedilmesi gündemde olan Mesut Özil ile ilgili Der Spiegel'e konuştu ve yıldız oyuncuyu oynatmanın püf noktasını anlattı.

Mesut Özil'in yanında çok koşacak oyuncular olması gerektiğini kaydeden Wenger, "Mesut Özil, sahada çok disiplinli bir oyuncu değil. Topsuz oyun da onun öne çıktığı bir nokta değil. Onun yanına defansif anlayışı iyi olan oyuncular koyarsanız, bu sorunu çözebilirsiniz. Onunla birlikte hücum ve savunma arasındaki dengeyi ayarlamak önemli." ifadelerini kullandı.

"BU OYUNCULAR; MAÇ KAZANDIRAN OYUNCULARDIR"

Mesut tarzı futbolcuların maç kazandıracak oyuncular olduğunu da belirten Fransız teknik adam, "Mesut Özil gibi oyuncuların topla birlikte bu kadar sakin olması tesadüf değil. Bu oyuncular diğerlerine göre daha hızlı düşünüyor ve hemen karar veriyor. Top daha ayağına gelmeden ne yapacağını biliyor. Bu oyuncular, maç kazandıran oyunculardır." dedi.

Teknik oyuncuların değerini kaybetmeye başladığını söyleyen Wenger, "Oyuncular son 10 yılda teknik kalitesini kaybetmeye başladı. Atletizm, teknikten ve karar verici olmaktan önemli hale geldi. Daha fiziksel, daha sert, daha patlama üzerine bir oyun var." diye konuştu.

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