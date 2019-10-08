Arsene Wenger'e Lyon kancası

Arsenal’in unutulmaz teknik direktörlerinden olan Arsene Wenger, yeniden futbola dönmeye hazırlanıyor. Son dönemde birçok kulübün iletişim kurduğu tecrübeli çalıştırıcı, yeşil sahalara çıkmak istiyor.

Şu anda futboldan emekli olmadığını dile getiren Wenger’e ülkesi Fransa’dan talip çıktı. Ligue 1’de istediği gibi başlangıç yapamayan Olympique Lyon’da görevine son verilen Slyvinho yerine Arsene Wenger ismi söyleniyor.

Buna göre, 69 yaşındaki teknik adamın Lyon tarafından istendiği ve görüşmelerin başlayacağı aktarıldı. Öte yandan İtalya’nın Milan kulübü de bir süre önce Wenger’le temasa geçmişti.

Arsene Wenger, 2017-18 sezonu sonunda 22 yıllık Arsenal dönemini bitirmişti.

