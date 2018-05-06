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Arsene Wenger Emirates'teki son maçına çıktı, Arsenal 5-0 kazandı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.05.2018 23:11 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal sahasında Burnley'i 5-0 mağlup etti. Arsenal'deki 22 yıllık görevinden ayrılacak olan Arsene Wenger, takımının başında son kez Emirates Stadı'na çıkarken, Wenger'e duygusal bir veda düzenlendi.

Arsene Wenger Emirates'teki son maçına çıktı, Arsenal 5-0 kazandı!

Başkent Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan maçta Arsenal, Burnley'i konuk etti.

Ev sahibi Arsenal 14 ile 75. dakikalarda Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, 45+3. dakikada Alexandre Lacazette, 54. dakikada Sead Kolasinac ve 64. dakikada Alex Iwobi'nin attığı gollerle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 60'a çıkarırken, Burnley 54 puanda kaldı.

1996 yılında Arsenal'in başına geçen 68 yaşındaki Fransız teknik adam Arsene Wenger, takımının başında Emirates Stadı'nda son kez bir maça çıktı. Fransız çalıştırıcı, 22 yıl başında bulunduğu Arsenal'den sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

Londra ekibiyle Premier Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan Wenger, İngiltere Federasyon Kupası'nı da 7 kez kazandı.

Öte yandan Arsenal taraftarları, üzerinde "Merci Arsene" (Teşekkürler Arsene) yazan tişörtlerle tribünde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
arsene wenger arsenal

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