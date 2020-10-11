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Arsene Wenger: Mesut Özil'in oynatılmaması israftır

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, insanların Mesut Özil gibi oyuncuları görmek için stada gittiğini belirterek, ona forma verilmemesini "israf" olarak nitelendirdi.

Arsene Wenger: Mesut Özil'in oynatılmaması israftır

Arsene Wenger, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Arsenal'in kadrosunda bulunan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kendisinin Arsenal'den ayrılmasından sonra Mesut Özil'in radardan kaybolduğunu aktaran Wenger, yıldız ismin, olağanüstü bir müzisyen, bir sanatçı gibi inanılmaz yeteneklere sahip olduğunu belirtti.

"Ancak sanatçılar için artık modern futbolda yer yok." ifadesini kullanan Fransız teknik adam, Mesut Özil'in Arsenal'de iyi çalıştığını ve kesinlikle pes etmediğini duyduğunu aktardı.

Mesut Özil'in neden oynatılmadığı konusundaki gerçek sebeplerin kendisi için muamma olduğunu anlatan Wenger, "Ayrıldıktan sonra onunla konuşmadım. Bildiğim şu, insanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider. Onun oynatılmaması israftır. Bu durum hem onun için hem de futbolu seven herkes için geçerli" değerlendirmesinde bulundu.

Wenger, Mesut Özil'in duygularını çok belli eden biri olmadığını kaydederken, "Onun dostane ve saygılı tavrını her zaman beğendim" şeklinde konuştu.

Özil'in Alman Milli Takımı'ndan ayrılma kararını da hata olarak nitelendiren Wenger, "Onun kararını beğenmedim. Bunun hata olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil iyi bir insan, olağanüstü bir futbolcudur. Ben hayatımda çok oyuncu gördüm ve o en büyüklerden biridir" diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)

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