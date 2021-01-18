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Arsene Wenger: Mesut Özil Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2021 20:45 | Son Güncelleme

Dünya futbolunun efsane teknik direktörlerinden Arsene Wenger; Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Mesut Özil ile ilgili yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu.

Arsene Wenger: Mesut Özil Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katmasıyla birlikte tüm dünya bu transferi konuşuyor. Mesut Özil'in 4 yıl boyunca beraber çalıştığı dünyaca ünlü teknik direktör Arsene Wenger ise konuyla ilgili beIN SPORTS mikrofonuna konuştu. Wenger, futbol dünyasında ses getiren bu transferin Süper Lig'e yerel ve uluslararası anlamda nasıl etkileyeceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Arsene Wenger, Fenerbahçe'nin Mesut Özil hamlesini; güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi olarak değerlendirdi. Wenger; "Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir" ifadelerine yer verdi.

"MESUT'UN HER ZAMAN ARSENAL'DE OLMASINI İSTERDİM"

Fransız teknik adam, Fenerbahçe hakkında aranızda bir sohbet oldu mu sorusuna ise; "O'nun her zaman Arsenal'de olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı" şeklinde yanıt verdi.

"MESUT ÖZİL ÖZEL" PROGRAMI CUMA AKŞAMI 22.00'DE

Mesut Özil'in kariyeri, istatistik performansları, menajeri Dr. Erkut Söğüt'ün özel açıklamaları, İngiliz ve İspanyol gazetecilerin bu transfere bakışı Cuma günü 22.00-00.00 saatleri arasında, Güntekin Onay'ın sunduğu, Önder Özen ve Tugay Kerimoğlu'nun yorumcu koltuğunda oturacağı "Mesut Özil Özel" programında ekrana gelecek.
Arsene Wenger'in özel röportajının tamamı, Premier League'in tecrübeli oyuncularından Savage'in açıklamaları, Yıldıray Baştürk'ün telefon, Mustafa Doğan'ın quiklink bağlantısı futbolseverler ile buluşacak. Dünyanın en iyi 10 numaralarından biri olarak kabul edilen yıldız futbolcunun geçmişteki golleri, performansı ve sosyal medyadaki gücü ile kendisine ait kişisel markaları da bu programda konuşulacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sezon sonu wengerde hayırlı olsun :) oda show olacak
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