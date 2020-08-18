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Arsene Wenger, seçimini yaptı! Hollanda...

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.08.2020 07:33 | Son Güncelleme

Arsene Wenger, Ronald Koeman'ın Barcelona'ya gitmesi sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Hollanda Futbol Federasyonu'na göreve talip olduğunu iletti.

Arsene Wenger, seçimini yaptı! Hollanda...

Arsene Wenger, Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü görevine talip...

Mayıs 2018'de Arsenal'den ayrılan ve o günden bu yana bir takım çalıştırmayan Wenger, Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın Barcelona ile anlaşması sonrası harekete geçti. Daily Mirror'da yer alan habere göre; Wenger, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu'na göreve talip olduğunu iletti.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu, Arsene Wenger'den gelen bu teklifi kabul ederse 2021 yazında düzenlenecek olan EURO 2020'ye Fransız teknik adamla gitmiş olacak.

Wenger, bu ay içerisinde Europe 1'e yaptığı açıklamada, "Her gün antrenman yapmak istiyorum. Tüm hayatım boyunca çalıştım. 70 yaşındayım ve futbola ömrümü verdim. Hayatım futbolla geçti ve başka bir şey yapamıyorum. Eğer güzel şartlar oluşursa futbola geri dönmek isterim." demişti.

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