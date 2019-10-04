Arslantepe'de 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Fırat Nehri'nin batı kıyısında, Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açmış tarihi mekanlar arasında bulunuyor.

Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındırıyor.

İtalya'dan Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından 1961'den bu yana kazılan ve 2014'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında bu sezon önemli bir bulguya rastlandı.

Kazı ekibi, höyüğün batı kısmındaki kalıntıları ortaya çıkarmaya çalışırken, farklı bir bulguyla karşılaştı. Kazı Başkanı Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcelle Frangipane, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünden Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal ve ekibinin detaylı incelemesinin ardından bulgunun bir çocuğa ait iskelet olduğu belirlendi.