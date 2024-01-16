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Art arda 4 kez Türkiye şampiyonu oldu, şimdi gözünü milli takım ve olimpiyatlara dikti

16.01.2024 14:23 | Son Güncelleme:
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Edirne’de su korkusunu yenmek için başladığı yüzme sporunda kısa sürede büyük başarılara imza atan 14 yaşındaki genç yüzücü Beyza Işık, üst üste 4. kez Türkiye şampiyonu olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 20-24 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Arena Kulüplerarası Yıldız Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda yarışan genç sporcu Beyza Işık, 400 metre karışık stilinde 14 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü adına 400 metre karışık branşında yarışan ve 4 kez üst üste Türkiye şampiyonluğu elde eden genç yüzücü Işık, kazandığı başarılarla bütün dikkatleri üzerine çekti. Edirne’de su korkusunu yenmek için başladığı yüzme sporunda Türkiye şampiyonluğu elde ederek, ailesini ve Edirne’yi gururlandırdı.

"BAŞARIMIN SIRRI DİSİPLİNLİ ÇALIŞMAK"

Çok disiplinli antrenman yaptığını söyleyen Edirneli Yüzücü Beyza Işık, salı ve perşembe çift antrenman olmak üzere her gün çalışmalara devam ettiğini ve bu başarının çok çalışmakla geldiğini belirtti. Türkiye Şampiyonası’nın büyük bir yarış olduğunu ve herkesin heyecan yaptığını söyleyen Işık, başarısının sırrının disiplinli çalışmaktan geçtiğini belirterek, çalışma programı hakkında bilgi verdi. Sabah 5’te kalkıp, 6’da antrenmana başladığını söyleyen Işık, "8’de çıktıktan sonra aynı gün içinde okulum da oluyor. 9’da okula yetişiyorum. Akşam 5’te antrenmana gidiyorum. 7’de de çıkıp 1 saatlik kara antrenmanımız oluyor. En son 8 buçuk gibi çıkıyorum" dedi.

"HEDEFİM MİLLİ TAKIMA GİRİP ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK"

Gelecekteki hedefinin milli takıma girip ülkesini temsil etmek olduğunu ifade eden Işık, Türk Bayrağı’nı Avrupa’da dalgalandırmak istediğini belirtti. Yüzme sporunun hem bireysel olması açısından, hem de suyla alakalı olduğu için çok zor bir spor dalı olduğunu söyleyen Işık, "Severek ve özverili bir şekilde yapınca ardından başarılar gelince çok güzel bir başarıya dönüşüyor. Bu sayede daha da kolaylaşıyor. Biraz da sosyal hayatımızdan vermemiz gerekiyor. İkisini de birden yürütmek çok zor. Yüzme sporunu diğer sporlardan ayıran en önemli özelliği de hayat kurtarıcı bir spor olmasıdır. Bu anlamda tüm arkadaşlarımın yüzmeye teşvik edilmesini isterim" diye konuştu.

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