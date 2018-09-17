Cenk Tosun'un maçında büyük şok

West Ham'ın 3-1 kazandığı maçta Masuaku, kramponu ile Everton'ın yıldız ismi Theo Walcott'un boynuna bastı. Masuaku'nun hareketinin hakem tarafından sarı kart ile geçiştirilmesi futbol severleri şoke etti.

"Hangisi daha kötü bilmiyorum. Hakemin Masuaku'yu oyundan atmaması mı, yoksa Everton'ın ilk yarıdaki performansı mı? yorumunu yaptı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Masukau'nun sahada olmasına isyanlarını dile getirdi.

