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Cenk Tosun'un maçında büyük şok

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'ın sahasında West Ham'ı ağırladığı maça konuk ekibin sol beki Arthur Masuaku'nun Theo Walcott'a yaptığı hareket damga vurdu.

Cenk Tosun'un maçında büyük şok

West Ham'ın 3-1 kazandığı maçta Masuaku, kramponu ile Everton'ın yıldız ismi Theo Walcott'un boynuna bastı. Masuaku'nun hareketinin hakem tarafından sarı kart ile geçiştirilmesi futbol severleri şoke etti.

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"Hangisi daha kötü bilmiyorum. Hakemin Masuaku'yu oyundan atmaması mı, yoksa Everton'ın ilk yarıdaki performansı mı? yorumunu yaptı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Masukau'nun sahada olmasına isyanlarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Arthur Masuaku theo walcott Everton-West Ham United

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